Задержаны трое похитивших младенца в Подольске

Правоохранительные органы задержали трёх жителей Пензенской области, которые под предлогом необходимости лечения похитили новорождённого ребёнка у матери в Подольске в декабре 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Московской области.

Задержанным предъявили обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».

Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребёнка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что её месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.

Сообщается, что ребёнок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о задержании женщины, подозреваемой в похищении ребёнка из роддома в Ростовской области.