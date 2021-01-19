В Петербурге оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.
«Заболеваемость при этом обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, то есть это адено-, риновирусы и другие респираторные вирусы», — написано в отчёте.
Однако показатели находятся ниже эпидемического порога.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.