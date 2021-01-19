В Петербурге оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В Петербурге по итогам минувшей недели зафиксировали рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ во всех возрастных группах.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.

«Заболеваемость при этом обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, то есть это адено-, риновирусы и другие респираторные вирусы», — написано в отчёте.

Однако показатели находятся ниже эпидемического порога.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.