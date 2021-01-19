СК рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины
19 января 2021

СК рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

Руководитель Второго отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СКР Дмитрий Маньшин в беседе с RT рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины.

По его словам, на данный момент в управлении расследуются многочисленные уголовные дела, касающиеся событий на юго-востоке Украины.

«В период с 2014 года возбуждено более 400 уголовных дел этой категории, из них более 350 — в отношении представителей силовых структур Украины, а также по фактам обстрелов населённых пунктов и гражданского населения в связи с применением запрещённых средств и методов ведения войны», — рассказал в интервью RT Маньшин.

Он добавил, что в 2020 году возбуждено 37 уголовных дел об обстрелах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в которых гибли и получали ранения жители, не участвующие в вооружённом конфликте.

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, было создано в 2014 году, после начала военного конфликта на Украине.