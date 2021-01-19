СК рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины

Руководитель Второго отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СКР Дмитрий Маньшин в беседе с RT рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины.

По его словам, на данный момент в управлении расследуются многочисленные уголовные дела, касающиеся событий на юго-востоке Украины.

«В период с 2014 года возбуждено более 400 уголовных дел этой категории, из них более 350 — в отношении представителей силовых структур Украины, а также по фактам обстрелов населённых пунктов и гражданского населения в связи с применением запрещённых средств и методов ведения войны», — рассказал в интервью RT Маньшин.

Он добавил, что в 2020 году возбуждено 37 уголовных дел об обстрелах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в которых гибли и получали ранения жители, не участвующие в вооружённом конфликте.

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, было создано в 2014 году, после начала военного конфликта на Украине.