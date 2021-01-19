Эпидемиолог дала прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала Пшеничная РИА Новости.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19. В беседе с НСН он заявил, что уровень врождённого иммунитета — это первый рубеж обороны для незнакомой болезни. Как считает эксперт, для повышения иммунитета нужно хорошо питаться, спать необходимое количество часов, побольше гулять.