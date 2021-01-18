Эксперт оценила ситуацию на рынке вторичного жилья в России

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова оценила ситуацию на рынке вторичного жилья в России.

«Вторичный рынок жилья, стоимость которого в конце 2020 года в московском регионе подросла примерно на 12%, в начале и первом квартале 2021 года будет оставаться приблизительно на том же уровне», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, для данного сегмента рынка всегда характерна немного более замедленная реакция, стремительного роста или снижения цен здесь почти не бывает.

«На пополнение или сокращение экспозиции и цены вторичного рынка в 2021 году будет влиять как экономическая ситуация в целом, так и личные вводные частных собственников», — прогнозирует Анисимова.

Как отметила эксперт, в долгосрочной перспективе цены на вторичную недвижимость будут продолжать расти, хотя и невысокими темпами.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.