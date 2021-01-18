В Москве рассказали подробности о реконструкции станции метро «Каховская»

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В Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Каховская» столичного метрополитена.
В Москве рассказали подробности о реконструкции станции метро «Каховская»
  • © РИА Новости / Михаил Личков

Об этом сообщает kp.ru.

«Каховская» и её соседки «Варшавская» и «Каширская» хорошо послужили москвичам более 50 лет. Теперь они будут включены в новую Большую кольцевую линию метро. Мы воспользовались этим поводом, чтобы капитально отремонтировать все три станции и сделать их более удобными для пассажиров», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на «Каховской» будет построен новый переход на «Севастопольскую», а также лифт для маломобильных пассажиров.

Со своей стороны, заммэра Андрей Бочкарёв отметил, что в настоящее время на «Каховской» идут архитектурно-отделочные работы, устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода.

«Общая строительная готовность станции составляет 50%. Также полностью завершена проходка тоннелей, связывающих «Каховскую» с будущей станцией «Зюзино», — добавил он.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы рассказали о строительстве станций БКЛ «Карамышевская» и «Мнёвники».

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