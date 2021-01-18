Эксперт прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц

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Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц.
Эксперт прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц
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«Перед нами правильный посыл, вытекающий из прошлогодней дискуссии в российской экономике. Она возникла в связи с расширением новых форм участия людей в бизнесе: в частности, это ИП и самозанятые», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, получается ситуация, когда есть два типа предприятий — те, кто платят за всё, и те, кто использует данный формат для систематического уклонения от налогов.

«Такие предприятия вроде бы юридически остаются в законном поле, но тем не менее получают необоснованные преференции на рынке», — пояснил эксперт.

Как добавил Сафонов, при создании преференций для новых форм занятости нужно их уравнивать с точки зрения налоговой ответственности по сравнению с другими предприятиями.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями» заявила, что если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, то ему придётся отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд, а у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года.

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