Эксперт прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц.

«Перед нами правильный посыл, вытекающий из прошлогодней дискуссии в российской экономике. Она возникла в связи с расширением новых форм участия людей в бизнесе: в частности, это ИП и самозанятые», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, получается ситуация, когда есть два типа предприятий — те, кто платят за всё, и те, кто использует данный формат для систематического уклонения от налогов.

«Такие предприятия вроде бы юридически остаются в законном поле, но тем не менее получают необоснованные преференции на рынке», — пояснил эксперт.

Как добавил Сафонов, при создании преференций для новых форм занятости нужно их уравнивать с точки зрения налоговой ответственности по сравнению с другими предприятиями.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями» заявила, что если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, то ему придётся отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд, а у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года.