Эксперт оценил эффективность программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил эффективность программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«В прошлом году по этим программам в стране помогли около 250 тыс. семей. Соответственно, по этой схеме 250 тыс. человек получили заветные автомобили и возможность купить их со скидкой. Программы сыграли свою очень хорошую роль», —заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в 2021 году пока заложена скидка на 100 тыс. автомобилей, всё зависит от того, как будет работать экономика. В любом случае, прогнозирует эксперт, спрос на машины будет приличным.

Ранее операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев в беседе с Nation News оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.