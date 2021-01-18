Эксперт оценил эффективность программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Короткая ссылка
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил эффективность программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Эксперт оценил эффективность программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
  • Pixabay

«В прошлом году по этим программам в стране помогли около 250 тыс. семей. Соответственно, по этой схеме 250 тыс. человек получили заветные автомобили и возможность купить их со скидкой. Программы сыграли свою очень хорошую роль», —заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в 2021 году пока заложена скидка на 100 тыс. автомобилей, всё зависит от того, как будет работать экономика. В любом случае, прогнозирует эксперт, спрос на машины будет приличным.

Ранее операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев в беседе с Nation News оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить