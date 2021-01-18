В Московской области назвали опасные из-за толщины льда водоёмы

На семи водоёмах Московской области толщина льда остаётся опасной, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Речь идёт о реке Лопасне в Чехове, озере Цемлянка в Серпухове, реке Оке в Серпухове, Кашире, Луховицах, Москве-реке в Коломне, Бронницах, Жуковском, реке Яузе в Мытищах, Рузе, реке Вохонке в Павловском Посаде, а также реке Волге в Дубне.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проверить безопасность зимних развлечений в регионе.