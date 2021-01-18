В Башкирии сообщили о частичном ослаблении санитарного режима

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о ослаблении режима повышенной готовности в республике.
В Башкирии сообщили о частичном ослаблении санитарного режима
  • Reuters

Об этом информирует mkset.ru.

Теперь социальные учреждения, такие как интернаты и пансионаты, будут работать в обычном режиме.

Послабления также коснулись массовых спортивных мероприятий. Разрешается проводить соревнования при заполненности залов до 50% на улице и до 30% в помещениях.

Ограничения для кафе и ресторанов остаются в силе, заведения могут работать с 06:00 до 23:00.  

Режим самоизоляции для пожилых сохраняется до 28 января 2021 года.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить