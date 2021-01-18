В Башкирии сообщили о частичном ослаблении санитарного режима

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о ослаблении режима повышенной готовности в республике.

Об этом информирует mkset.ru.

Теперь социальные учреждения, такие как интернаты и пансионаты, будут работать в обычном режиме.

Послабления также коснулись массовых спортивных мероприятий. Разрешается проводить соревнования при заполненности залов до 50% на улице и до 30% в помещениях.

Ограничения для кафе и ресторанов остаются в силе, заведения могут работать с 06:00 до 23:00.

Режим самоизоляции для пожилых сохраняется до 28 января 2021 года.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.