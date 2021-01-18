Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета

Руководитель инфoрмационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников рассказал о причинах, которые могут влиять на скорость мобильного интернета.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«LTE имеет потенциал до 200 мгб/с. Это в три раза быстрее вашего домашнего интернета... Люди говорят: «У меня медленный интернет на телефоне». А оператор говорит, что он быстрый. Здесь надо смотреть, что за телефон. Разные телефоны имеют разные модемы, разные чипсеты. Если телефон старый, то он может не поддерживать такую страшную технологию, как агрегация частот, когда одновременно на нескольких частотах с ним связывается станция. Вплоть до того, что влияет погода. Например, в дождь плохо работает радиочасть», — говорит эксперт.

Он также напомнил, что в разных помещениях качество связи может быть разным, например, в подвале или лифте связь будет хуже.

Иногда для улучшения сигнала достаточно снять чехол, потому что он может содержать элементы, блокирующие приём.

По сообщениям Nation News, IT-эксперт Андрей Соловьёв оценил перспективы развития 5G в 2021 году.