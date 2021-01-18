В Госдуме оценили идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц

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Депутат Госдумы, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов прокомментировал идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц.
В Госдуме оценили идею ужесточить уголовную ответственность для физлиц
  • АГН «Москва»

«Я считаю, что налоговая нагрузка в России достаточно высокая. Малому бизнесу сейчас, в условиях пандемии, вести бизнес и так нелегко, а потому эта мера выбивается из общего контекста», — заявил он в беседе с НСН.

Другое дело, отметил он, что можно поставить вопрос о выравнивании ответственности между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, тогда это вопрос не ужесточения ответственности, а приведения в соответствие.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями» заявила, что если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, то ему придётся отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд, а у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года.

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