Путин поручил скорректировать нацпроекты и программы

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Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать национальные проекты и программы до 1 апреля.
Путин поручил скорректировать нацпроекты и программы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — указано в перечне.

Ранее Минтруд назвал ожидаемые сроки выполнения показателей по нацпроектам.

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