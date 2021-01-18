Путин поручил скорректировать нацпроекты и программы
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Соответствующий пункт содержится в опубликованном перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — указано в перечне.
Ранее Минтруд назвал ожидаемые сроки выполнения показателей по нацпроектам.