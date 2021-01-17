Эксперт оценил идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев прокомментировал планы Минцифры провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.

«Сам по себе факт присутствия документа в мобильном телефоне, чтобы не носить бумажник ради удостоверения, имеет право на существование. Сложности могут возникнуть в местах отсутствия связи», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, именно электронная версия прав — самая ближайшая альтернатива бумажному варианту. Впоследствии, предполагает Архиреев, может появиться идентификация по лицу и отпечаткам пальцев.

Ранее, как сообщал ТАСС, замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о планах ведомства провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.