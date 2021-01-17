В Госдуме прокомментировали идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды

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Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков прокомментировал планы Минцифры провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.
В Госдуме прокомментировали идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды
  • РИА Новости

«Необходимо проверять не просто наличие водительского удостоверения, но и фото гражданина. Я сомневаюсь, что у нас есть фотобаза водителей. По закону штраф направляется собственнику транспортного средства, собственник есть в электронной базе ГАИ, совсем необязательно, чтобы за рулём был именно он», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вопрос в том, есть ли фотобаза водителей, по которой можно не просто определить, что то или иное водительское удостоверение существует, но и то, что водитель, которого остановил инспектор, соответствует этому снимку.

Как считает Лысаков, правильнее было бы сделать универсальную пластиковую карту со всеми необходимыми документами.

Ранее, как сообщал ТАСС, замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о планах ведомства провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.

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