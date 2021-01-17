В Москве за сутки выявили 4012 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Подтверждено 4012 новых случаев заражения, госпитализированы 1340 человек, скончались 67 пациентов», — заявили в оперштабе.
Также за сутки вылечились от коронавируса 4612 пациентов.
Накануне в Москве зафиксировали 4674 случая заболевания коронавирусом.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.