В Москве за сутки выявили 4012 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявлено 4012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в городе зарегистрировано 891 648 случаев коронавируса.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Подтверждено 4012 новых случаев заражения, госпитализированы 1340 человек, скончались 67 пациентов», — заявили в оперштабе.

Также за сутки вылечились от коронавируса 4612 пациентов.

Накануне в Москве зафиксировали 4674 случая заболевания коронавирусом.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.