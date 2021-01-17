Три автомобиля столкнулись на МКАД
«На 46 километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси», — цитирует РИА Новости сообщение в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавший.
Также сообщается, что грузовик перекрыл проезжую часть.
Ранее движение на МКАД было частично восстановлено, после того как грузовики не могли проехать участок дороги на подъём.