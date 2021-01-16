МВД рассказало об оказании медпомощи пенсионерам ведомства с COVID-19

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что распространённая некоторыми СМИ информация о запрете лечения в ведомственных больницах пенсионеров МВД с коронавирусом не соответствует действительности.

Об этом информирует ТАСС.

«Размещённая в сети Интернет и мессенджерах информация о введённом запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом «коронавирусная инфекция» в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности», — заявила она.

По словам Волк, министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым подобного решения не принималось.

При этом женщину, сообщившую о сложностях при госпитализации в ведомственную больницу, госпитализировали в день обращения 14 января.

Также представитель МВД заявила, что по опубликованным сведениям проводится проверка.

Уточняется, что, согласно появившейся информации, проблемы с доступом к ведомственной медицине зафиксированы в Калуге и Кургане.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в целом в стране 215 тыс. пациентов с коронавирусом получают стационарную помощь, а на амбулаторном лечении находятся порядка 870 тыс. пациентов.