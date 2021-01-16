МВД рассказало об оказании медпомощи пенсионерам ведомства с COVID-19
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Об этом информирует ТАСС.
«Размещённая в сети Интернет и мессенджерах информация о введённом запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом «коронавирусная инфекция» в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности», — заявила она.
По словам Волк, министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым подобного решения не принималось.
При этом женщину, сообщившую о сложностях при госпитализации в ведомственную больницу, госпитализировали в день обращения 14 января.
Также представитель МВД заявила, что по опубликованным сведениям проводится проверка.
Уточняется, что, согласно появившейся информации, проблемы с доступом к ведомственной медицине зафиксированы в Калуге и Кургане.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в целом в стране 215 тыс. пациентов с коронавирусом получают стационарную помощь, а на амбулаторном лечении находятся порядка 870 тыс. пациентов.