В Рязани задержали подозреваемого в убийстве журналистки

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В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины 1987 года рождения. По подозрению в убийстве задержан муж женщины. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве журналистки
  • РИА Новости

«15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на улице Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами», — заявили в СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Следствие подозревает в совершении преступления мужа погибшей — жителя Тверской области 1983 года рождения. По данным следствия, после убийства жены он, забрав детей, покинул Рязань и выехал в другую область.

По предварительным данным, мотивом убийства стала семейная ссора.

«Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников», — отметили в Следственном комитете.

Как сообщил ТАСС, погибшая — главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова.

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