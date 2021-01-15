В фонде «Круг добра» рассказали подробности о работе по распределению лекарств

Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко рассказал подробности о работе по распределению лекарств.

«Решение будет принимать не один человек. С каждой заявкой будут работать сначала несколько медицинских экспертов, потом заявки вместе с их заключением будет рассматривать экспертный совет, состоящий не только из врачей, но и из представителей общественных организаций, пациентских организаций», — заявил он в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По его словам, в результате каждый запрос будет проходить несколько этапов проверки.

Как отметил Ткаченко, все данные о работе будут доступны и на сайте фонда.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.