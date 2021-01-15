ФЦП Крыма и Севастополя планируют продлить до 2025 года

Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя планируется продлить до 2025 года с увеличением финансирования до 1,37 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Корректируем программу в очередной раз в сторону продления и увеличения. До 2025 года включительно. Продление программы связано с включением новых объектов, с удорожанием некоторых объектов», — заявил Назаров.

В ФЦП планируют включить 20 новых объектов.

«Проект (корректировки ФЦП) сейчас на согласовании, в январе он будет в правительстве», — уточнил Назаров.

Как сообщало ФАН, в июле 2020 года зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.