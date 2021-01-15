В Ростовской области городские службы мобилизованы в связи со снегопадом

Короткая ссылка
В случае наступления ЧС из-за непогоды в Ростовской области готовы в кратчайшие сроки развернуть свыше 240 пунктов обогрева, сообщили в региональном правительстве.
В Ростовской области городские службы мобилизованы в связи со снегопадом
  • РИА Новости

«В настоящее время в связи со снегопадом на территории области коммунальные службы, спасатели и энергетики функционируют в усиленном режиме», — цитирует сообщение rostovgazeta.ru.

В области мобилизованы 23 тыс. человек в составе аварийно-восстановительных бригад и 1235 единиц специализированной техники.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара попросили водителей не пользоваться личным автотранспортом из-за прошедшего накануне сильного снегопада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить