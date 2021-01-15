В Ростовской области городские службы мобилизованы в связи со снегопадом

В случае наступления ЧС из-за непогоды в Ростовской области готовы в кратчайшие сроки развернуть свыше 240 пунктов обогрева, сообщили в региональном правительстве.

«В настоящее время в связи со снегопадом на территории области коммунальные службы, спасатели и энергетики функционируют в усиленном режиме», — цитирует сообщение rostovgazeta.ru.

В области мобилизованы 23 тыс. человек в составе аварийно-восстановительных бригад и 1235 единиц специализированной техники.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара попросили водителей не пользоваться личным автотранспортом из-за прошедшего накануне сильного снегопада.