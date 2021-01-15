В Минздраве Татарстана оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана сообщили, что за последние сутки коронавирус выявлен ещё у 96 человек.
В Минздраве Татарстана оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.   

Госпитализированы 33 пациента, остальные проходят лечение дома.

Среди инфицированных большая часть — 54 человека — старше 50 лет, а также два ребёнка.

Всего в Татарстане по состоянию на 15 января известно о 14 637 случаях инфицирования коронавирусом.

11 151 человек выздоровел, в том числе 37 — за прошедшие сутки.

Скончались 214 пациентов.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить