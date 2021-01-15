В Минздраве Татарстана оценили ситуацию с коронавирусом

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана сообщили, что за последние сутки коронавирус выявлен ещё у 96 человек.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Госпитализированы 33 пациента, остальные проходят лечение дома.

Среди инфицированных большая часть — 54 человека — старше 50 лет, а также два ребёнка.

Всего в Татарстане по состоянию на 15 января известно о 14 637 случаях инфицирования коронавирусом.

11 151 человек выздоровел, в том числе 37 — за прошедшие сутки.

Скончались 214 пациентов.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.