В Тюменской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Тюменской области рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал URA.RU.

«Тюменская область — 166 (выявленных случаев за последние сутки. — RT)», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Три человека за минувшие сутки скончались. Общее число жертв коронавируса достигло 226.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.