В Тюменской области рассказали о ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU.
«Тюменская область — 166 (выявленных случаев за последние сутки. — RT)», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.
Три человека за минувшие сутки скончались. Общее число жертв коронавируса достигло 226.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.