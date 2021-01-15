Водителей в Краснодаре попросили не пользоваться личным транспортом из-за снегопада

Власти Краснодара попросили водителей 15 января оставить личные автомобили дома из-за прошедшего накануне сильного снегопада.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодаре с вечера 14 января шёл сильный снег, который прекратился только к утру 15 января. По данным городских властей, службы начали чистить дороги ещё накануне. На улицах работают 30 единиц спецтехники.

Замглавы Краснодара Артём Доронин подчеркнул, что на дорогах ситуация остаётся очень сложной, и попросил водителей 15 января не пользоваться личными машинами.

По сообщениям сайта «Реальное время», в Казани после сильного снегопада на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники.