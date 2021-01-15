В Подмосковье около 10 тысяч км дорог расчистили после снегопада
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более 1 тыс. машин и 900 рабочих.
Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта.
По сообщениям сайта «Реальное время», в Казани после сильного снегопада на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники.