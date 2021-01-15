В Подмосковье около 10 тысяч км дорог расчистили после снегопада

Около 10 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье минувшей ночью после сильного снегопада, когда за один день выпало 20% месячной нормы осадков.

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АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360». Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более 1 тыс. машин и 900 рабочих. Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта. По сообщениям сайта «Реальное время», в Казани после сильного снегопада на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники.