В Подмосковье около 10 тысяч км дорог расчистили после снегопада

Короткая ссылка
Около 10 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье минувшей ночью после сильного снегопада, когда за один день выпало 20% месячной нормы осадков.
В Подмосковье около 10 тысяч км дорог расчистили после снегопада
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более 1 тыс. машин и 900 рабочих.

Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта.

По сообщениям сайта «Реальное время», в Казани после сильного снегопада на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить