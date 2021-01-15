В Москве заработает программа «Молоды душой» для волонтёров старше 55 лет

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Федеральная программа «Молоды душой» заработает в Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» для добровольцев старше 55 лет.
В Москве заработает программа «Молоды душой» для волонтёров старше 55 лет
  • © mos.ru

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Серебряное» волонтёрство — это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодёжи. Но также это сфера, требующая внимания и новых решений, которые изменят отношение к старости. Программа «Молоды душой» станет первым большим и важным шагом в этом направлении в 2021 году», — подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в Подмосковье рассказали о волонтёрской помощи для пожилых.

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