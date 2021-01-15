Пермский институт отменил карантин для преподавателей

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Пермский институт железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) отменил карантин для преподавателей вуза. Речь идёт о сотрудниках, готовящих специалистов среднего звена.
Пермский институт отменил карантин для преподавателей
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

Преподаватели приступили к работе в обычном режиме с 12 января.

Работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания продолжат работать в дистанционном режиме.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса отменил дистант для школьников и учащихся средних специальных учебных заведений.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.

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