Пермский институт отменил карантин для преподавателей
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Об этом сообщает URA.RU.
Преподаватели приступили к работе в обычном режиме с 12 января.
Работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания продолжат работать в дистанционном режиме.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса отменил дистант для школьников и учащихся средних специальных учебных заведений.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.