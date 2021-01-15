В Казани на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники

В минувшую ночь в Казани на уборке снега была задействована вся спецтехника — более 500 единиц.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт исполкома города.

Меньше чем за сутки в столице Татарстана выпал 41 мм осадков — 124% от нормы. Обильные снегопады привели к десятибалльным пробкам.

«В дневные часы трафик на дорогах плотный, поэтому проводились только посыпка противогололёдного материала и разметание. Основная работа осуществляется в ночные часы. Для сравнения — если днём работали 330 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих, то ночью — более 500 единиц техники. Это чрезвычайная ситуация, поэтому мы приняли все меры», — прокомментировал председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье задействовали рекордное с начала зимы число дворников, чтобы бороться с последствиями сильного снегопада.