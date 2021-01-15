На Ямале продлён режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности на Ямале продлён до 1 марта.

Об этом говорится на сайте правительства ЯНАО.

«Перечень ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, остаётся неизменным. Самоизоляция предписывается людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальная дистанция — в магазинах и местах оказания услуг, общественных местах и транспорте. Исключение — такси, собственный автомобиль и кафе/рестораны», — уточняется в сообщении.

Также запрещена работа ночных клубов (дискотек). Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов работают только навынос и дистанционно доставляют заказы.

В декабре URA.RU сообщало, что в ЯНАО число мест, зарезервированных для лечения больных COVID-19, сократится.

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