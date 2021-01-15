Более 100 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Короткая ссылка
Более 100 тыс. военнослужащих привились от коронавируса, сообщили в Минобороны России.
Более 100 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса
  • © РИА Новости

«По состоянию на 15 января 2021 года в Вооружённых силах России вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тыс. военнослужащих»,  — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки 177 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Минобороны России, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 97 842 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить