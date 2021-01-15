Более 100 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Более 100 тыс. военнослужащих привились от коронавируса, сообщили в Минобороны России.

«По состоянию на 15 января 2021 года в Вооружённых силах России вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тыс. военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки 177 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Минобороны России, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 97 842 военнослужащих.