Психолог рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм

Семейный психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук Елена Чеботарёва рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она заявила о необходимости поддерживать мотивацию. Например, в выходные можно организовать увлекательные занятия в музеях, на выставках.

Также рекомендуется придумать приятные бонусы.

«Только важно не подменять полностью время, проводимое родителями с ребёнком, наградами за хорошую учёбу», — считает Чеботарёва.

Кроме того, она советует проводить больше досугового времени вместе, чтобы ребёнок понял, что у него есть семья, которая поддерживает его в любом случае.

Эксперт считает, что детям нужно помогать соблюдать режим. По её мнению, полезно и оставлять время на безделье.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.