Эксперты: первичное жильё в России в IV квартале выросло в цене на 19%

Первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, заявили аналитики «Авито Недвижимости».

Об этом сообщает газета «Известия».

По итогам года спрос на новостройки превысил соответствующие показатели предыдущего года на 23%. Снижение востребованности в II квартале (-21%) компенсировалось высоким спросом в течение III квартала (+38%).

«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объёма продаж», — заявил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его мнению, цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.