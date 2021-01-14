Эксперты: первичное жильё в России в IV квартале выросло в цене на 19%
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По итогам года спрос на новостройки превысил соответствующие показатели предыдущего года на 23%. Снижение востребованности в II квартале (-21%) компенсировалось высоким спросом в течение III квартала (+38%).
«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объёма продаж», — заявил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
По его мнению, цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся.
Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.