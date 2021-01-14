В Крым доставили ещё 4,3 тысячи доз вакцины «Спутник V»

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Крым получил ещё 4,3 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В Крым доставили ещё 4,3 тысячи доз вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Об этом пишет «Крыминформ».

«В Республику Крым поступило ещё 4,3 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего в Крым с 2020 года поступило 8042 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В настоящее время вакцину распределяют по крымским поликлиникам.

До конца зимы в Крым поступит ещё 84 тыс. доз вакцины. К концу года Минздрав планирует привить 60% жителей полуострова.

По сообщениям телеканала «360», в Московскую область после новогодних каникул доставили более 30 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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