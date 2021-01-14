В Севастополе из-за холодов отменены плановые отключения газа

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Плановые отключения газа в Севастополе временно отменены из-за минусовых значений температуры воздуха.
В Севастополе из-за холодов отменены плановые отключения газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент городского хозяйства.

«На период снижения температуры воздуха до минусовых показателей плановые работы, связанные с отключением газоснабжения, временно отменены», — указано в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение горхозу проверить работу котельных в связи с возможным понижением температуры воздуха, которое ожидается в выходные, 16 и 17 января.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.

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