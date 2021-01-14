В Татарстане из-за непогоды ограничили движение транспорта
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
По прогнозам синоптиков, 14 и 15 января в республике ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.
В настоящее время организована круглосуточная работа порядка 175 единиц дорожно-эксплуатационной техники.
Как передавал телеканал «360», в Подмосковье задействовали рекордное с начала зимы число дворников, чтобы бороться с последствиями сильного снегопада.