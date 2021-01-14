Росздравнадзор высказался об иностранных вакцинах от COVID-19 в России

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о существовании возможности, что иностранные вакцины от коронавируса могут появиться в России.

Об этом она сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы», — отметила Самойлова.

13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.