Росздравнадзор высказался об иностранных вакцинах от COVID-19 в России
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Об этом она сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.
«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы», — отметила Самойлова.
13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.