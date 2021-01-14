На Сахалине привитым от коронавируса выдадут бейджи
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик. Такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь», — сказал он в видеообращении.
13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.