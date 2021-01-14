На Сахалине привитым от коронавируса выдадут бейджи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик. Такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь», — сказал он в видеообращении.

13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.