На Сахалине привитым от коронавируса выдадут бейджи

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.
На Сахалине привитым от коронавируса выдадут бейджи
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик. Такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь», — сказал он в видеообращении.

13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

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