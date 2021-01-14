В Удмуртии рассказали об улучшении жилищных условий для молодых семей
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.
В 2020 году из федерального и республиканского бюджетов Удмуртии был выделен 61 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям республики для улучшения их жилищных условий.
Программой воспользовались 130 семей региона. Им предоставлялась поддержка в виде социальных выплат на строительство или покупку жилья.
Уже начался приём заявок от молодых семей на участие в программе 2022 года.
По сообщениям RIA56, летом 2020 года в Оренбургской области рассказали о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».