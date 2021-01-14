В Крыму продлили запрет на массовые гулянья

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Запрет на проведение банкетов, корпоративов и других массовых гуляний в Крыму продлён до 1 февраля.
В Крыму продлили запрет на массовые гулянья
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Запрет на банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и другие массовые гулянья продлили в Крыму до 1 февраля», — говорится в сообщении «Крыминформа».

Также до 1 февраля продлён запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в торговых центрах, спортивных комплексах, на городских площадях.

До той же даты сохраняется ограничение по заполняемости театров и кинотеатров на 30%.

Ранее стало известно, что власти Крыма снимают ряд ограничений по коронавирусу, введённых на период с 20 декабря по 15 января.

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