Во ВЦИОМе рассказали о планах по изменению технологии опросов

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Директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов рассказал о планах по изменению технологии опросов.
Во ВЦИОМе рассказали о планах по изменению технологии опросов
  • РИА Новости

«До 2015 года превалировал метод интервью личный. Интервьюеры ходили по квартирам и опрашивали людей. Сейчас полностью перешли на телефонные опросы, потому что доступ в квартиры стал ограниченным, не все хотят открывать. Телефонизация сейчас 100%, есть возможность дозвониться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, будущее за интернетом, в настоящее время таким методом охвачено более 80%. Как отметил Львов, смешанная форма несёт определённые риски.

«Сейчас мы стоим на пороге перехода от телефонных опросов к интернет-опросам. Это неизбежно, мы к этому готовимся и будем представлять данные, полученные через интернет», — сообщил он.

Как добавил Львов, респондентов выбирают случайным образом по всей России, генерацией телефонных номеров занимается специальная программа.

В 2020 году ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 80% россиян готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса.

Также сайт «Аргументы и факты» сообщил со ссылкой на ВЦИОМ, что каждый пятый россиянин (22%) стал чаще пользоваться услугами доставки товаров во время режима самоизоляции.

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