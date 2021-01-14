В Подмосковье завершили реконструкцию станции Баковка

В Подмосковье завершили реконструкцию ещё одной станции Московского центрального диаметра. На МЦД-1 в Одинцове 14 января открыли новый вокзал станции Баковка.

Как передаёт телеканал «360», из железнодорожной остановки Баковка превратилась в пригородный вокзал европейского уровня.

«Баковка — это бывший дачный посёлок 20-я Верста, где когда-то была расположена дача Будённого. Но теперь это в полной мере город, быстро растущий микрорайон, где в округе живёт больше 22 тыс. человек. Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35—40 минут, и если ездить регулярно, то можно сэкономить до 4 тыс. рублей в месяц или порядка 48 тыс. рублей в год», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Баковка стала седьмой реконструированной станцией в Подмосковье.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино».