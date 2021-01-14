В Роскачестве рассказали о новой схеме мошенничества с соцсетью «ВКонтакте»

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте», которая угрожает взломом профиля.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

«Атака нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама», — отметили в Роскачестве.

Признаком такой атаки является получение пользователем соцсети сообщения, в котором говорится, что его переписка будет заархивирована и отправлена на не принадлежащий пользователю почтовый адрес.

«Если пользователь введёт свой пароль в форме фейкового сайта, он отдаст свой аккаунт прямо в руки хакеру», — поясняют в организации.

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