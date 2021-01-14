В Роскачестве рассказали о новой схеме мошенничества с соцсетью «ВКонтакте»

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Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте», которая угрожает взломом профиля.
В Роскачестве рассказали о новой схеме мошенничества с соцсетью «ВКонтакте»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

«Атака нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама», — отметили в Роскачестве.

Признаком такой атаки является получение пользователем соцсети сообщения, в котором говорится, что его переписка будет заархивирована и отправлена на не принадлежащий пользователю почтовый адрес.

«Если пользователь введёт свой пароль в форме фейкового сайта, он отдаст свой аккаунт прямо в руки хакеру», — поясняют в организации.

Эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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