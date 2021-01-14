В Ленобласти назвали самые популярные и редкие имена у новорождённых в 2020 году
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Об этом пишет kp.ru.
Самыми популярными мужскими именами стали Артём и Александр. Далее следуют Михаил, Максим, Иван и Матвей.
Среди женских имён самым популярным стало имя Софья, а также и другие — Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.
«Редкими именами, которые родители дали своим детям в 2020 году в Ленобласти, стали: для девочек — Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья; для мальчиков — Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор», — рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорождённых.