В Ленобласти назвали самые популярные и редкие имена у новорождённых в 2020 году

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В комитете по делам записи актов гражданского состояния Ленобласти рассказали о самых популярных и редких именах новорождённых детей в 2020 году.
В Ленобласти назвали самые популярные и редкие имена у новорождённых в 2020 году
  • Pixabay

Об этом пишет kp.ru.   

Самыми популярными мужскими именами стали Артём и Александр. Далее следуют Михаил, Максим, Иван и Матвей.

Среди женских имён самым популярным стало имя Софья, а также и другие — Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.

«Редкими именами, которые родители дали своим детям в 2020 году в Ленобласти, стали: для девочек — Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья; для мальчиков — Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор», — рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорождённых.

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