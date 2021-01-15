В России предложили возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги, которые они по достижении 18 лет смогут потратить на образование. Письмо на имя руководителя ФНС Даниила Егорова есть в распоряжении RT.
В России предложили возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги
  • © cihatatceken
  • Gettyimages.ru

По его мнению, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте демонстрирует инициативность, трудолюбие молодых людей, что впоследствии позволяет им качественнее имплементировать свои знания и способности как в личные стартапы, бизнес-идеи, так и в деятельность компаний — будущих работодателей.

В связи с этим, как считает Кудж, предпринимательская инициативность несовершеннолетних граждан заслуживает максимального поощрения.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объёме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — говорится в обращении ректора.

По мнению Куджа, такие меры позволят не только стимулировать активность наиболее энергичных и самостоятельных молодых людей, развивать их способности и предпринимательские навыки, но и воспитывать их как законопослушных налогоплательщиков, ответственных граждан.

Ранее в России предложили предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить