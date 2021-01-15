В России предложили возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги, которые они по достижении 18 лет смогут потратить на образование. Письмо на имя руководителя ФНС Даниила Егорова есть в распоряжении RT.

По его мнению, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте демонстрирует инициативность, трудолюбие молодых людей, что впоследствии позволяет им качественнее имплементировать свои знания и способности как в личные стартапы, бизнес-идеи, так и в деятельность компаний — будущих работодателей.

В связи с этим, как считает Кудж, предпринимательская инициативность несовершеннолетних граждан заслуживает максимального поощрения.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объёме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — говорится в обращении ректора.

По мнению Куджа, такие меры позволят не только стимулировать активность наиболее энергичных и самостоятельных молодых людей, развивать их способности и предпринимательские навыки, но и воспитывать их как законопослушных налогоплательщиков, ответственных граждан.

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