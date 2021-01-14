Пользователи скачали приложение «Моя Москва» более 2 млн раз
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Моя Москва» даёт возможность в удобном формате получать востребованные городские услуги и сервисы, узнавать важные новости, контролировать и оплачивать счета. С постоянным ростом аудитории мы расширяем функционал приложения и делаем его удобнее», — отметил замруководителя департамента информационных технологий Максим Алексашкин.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о развитии цифровых сервисов для населения.