Эксперт оценил ситуацию с туриндустрией в России

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о ситуации в туриндустрии в 2021 году.
Эксперт оценил ситуацию с туриндустрией в России
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«Конечно, всего 16 стран открыты, и это нам не даёт чёткого планирования и определённости. Но в любом случае все понимают, что внутренний туризм есть и его гораздо проще планировать на текущий год», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Специалист пояснил, что существует два действенных инструмента, помогающих избежать потери денег в случае изменения ситуации. Это предварительное бронирование с минимальной оплатой 1—2% от стоимости путешествия, и страховка, которая гарантирует возмещение средств в случае заболевания коронавирусом.

«По России однозначно прогнозы у нас более оптимистичные, особенно на июль — август. Пока все концентрируются только на тех странах, куда уже есть возможность полететь. Будем надеяться, что к весне этот список будет расширяться», — подытожил Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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