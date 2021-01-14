Начата проверка из-за посадки в Пулкове летевшего из Москвы в ЯНАО самолёта

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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку из-за посадки в Пулкове летевшего из Москвы в ЯНАО самолёта.
Начата проверка из-за посадки в Пулкове летевшего из Москвы в ЯНАО самолёта
  • © РИА Новости

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолёта в аэропорту Пулково», — цитирует kp.ru сообщение ведомства.

На данный момент пассажиры находятся в Пулкове. Готовится вылет резервного судна из Москвы.

На борту самолёта находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пассажирский самолёт А320 сообщением Москва — Салехард совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. По его словам, после взлёта обнаружилась неисправность приборов.

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