Чернышенко рассказал о загрузке загородных отелей в России в новогодние праздники

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что загрузка российских загородных отелей во время новогодних праздников составила 70—90%.

«Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70—90%», — цитирует ТАСС Чернышенко.

При этом он отметил, что ограничительные меры, введённые в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий.

«Кроме того, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%», — добавил вице-премьер.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.