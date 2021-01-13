В акции «Волонтёры Нового года» в Москве приняли участие 3 тысячи человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
За восемь дней добровольцы выполнили более 10 тыс. заданий. Они привозили продукты и лекарства, поздравляли детей и медработников с праздником.
В частности, было доставлено 90 л воды, 246 кг овощей, 169 кг фруктов, 166 кг мяса и птицы, а также 78 десятков яиц.
«На новогодних праздниках мы стремились как можно больше времени посвятить добрым делам», — заявила волонтёр Надежда Голуб.
Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.