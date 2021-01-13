В акции «Волонтёры Нового года» в Москве приняли участие 3 тысячи человек

Участниками акции «Волонтёры Нового года» в Москве стали около 3 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За восемь дней добровольцы выполнили более 10 тыс. заданий. Они привозили продукты и лекарства, поздравляли детей и медработников с праздником.

В частности, было доставлено 90 л воды, 246 кг овощей, 169 кг фруктов, 166 кг мяса и птицы, а также 78 десятков яиц.

«На новогодних праздниках мы стремились как можно больше времени посвятить добрым делам», — заявила волонтёр Надежда Голуб.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.