В акции «Волонтёры Нового года» в Москве приняли участие 3 тысячи человек

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Участниками акции «Волонтёры Нового года» в Москве стали около 3 тыс. человек.
В акции «Волонтёры Нового года» в Москве приняли участие 3 тысячи человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За восемь дней добровольцы выполнили более 10 тыс. заданий. Они привозили продукты и лекарства, поздравляли детей и медработников с праздником.

В частности, было доставлено 90 л воды, 246 кг овощей, 169 кг фруктов, 166 кг мяса и птицы, а также 78 десятков яиц.

«На новогодних праздниках мы стремились как можно больше времени посвятить добрым делам», — заявила волонтёр Надежда Голуб.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.

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